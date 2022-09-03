NASA снова отложила запуск ракеты Artemis I к Луне

NASA снова заявила об отмене запуска миссии Space Launch System. Причина без изменений – инженеры так и не смогли исправить неполадку. Ошибку вновь вызвала утечка водорода.

Утром ракету заправили жидким водородом, но система показала ошибку и сообщила о нарушении снабжения ракеты топливом. Специалисты три раза в течение пяти часов пытались устранить проблему, но так и не смогли. Соответственно, было принято решение об отмене запуска.

Напомним, что космический корабль Orion на сверхтяжёлой ракете-носителе Space Launch System (SLS) должен в беспилотном режиме выйти на лунную орбиту и вернуться назад.

Следующая попытка запуска запланирована на 5 сентября с 17:12 до 18:42.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!