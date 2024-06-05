«Народный» смартфон realme GT 6T появился на AliExpress

В мае компания realme выпустила «народный» смартфон серии GT — realme GT 6T. Глобальная версия устройства на днях появилась на AliExpress.

Смартфон оснащён недавно вышедшим процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, AMOLED-экраном с разрешением 1,5К, пиковой яркостью 6000 нит и частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, realme GT 6T имеет батарею на 5500 мАч, поддерживающую быструю зарядку мощностью 120 Вт, основную камеру на 50 Мп (Sony LYT-600) c оптической стабилизацией, стереодинамики, NFC и ИК-порт. «Из коробки» смартфон работает на realme UI 5.0 (Android 14).

Realme GT 6T предлагается в двух цветах (зеленом и серебряном) по следующим ценам:

8/256 ГБ — от 28 990 рублей (с купоном)

12/256 ГБ — от 32 326 рублей (с купоном)

Важно, что в цену не входит таможенная пошлина, которая составит примерно 2600-3100 рублей соответственно.