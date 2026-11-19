В Grand Theft Auto VI больше нельзя пользоваться услугами проституток. Как выяснили журналисты Shacknews, Rockstar Games сознательно отказалась от механики, которая присутствовала в серии начиная с GTA III, вышедшей в 2001 году.

Разработчики подтвердили, что решение связано с историей главных героев. В центре сюжета GTA VI находятся Джейсон и Люсия, влюблённая пара, которая пытается выбраться из криминальных неприятностей.

Представители Rockstar объяснили, что при создании игры стремились сохранить только те механики, которые соответствуют атмосфере и развитию сюжета. Поэтому некоторые возможности из предыдущих частей решили не переносить.

При этом GTA VI сохранила другие привычные элементы серии, включая угоны автомобилей, ограбления, перестрелки и полицейские погони.

Журналисты Shacknews отмечают, что отношения Джейсона и Люсии играют настолько важную роль в повествовании, что возвращение прежней механики выглядело бы неуместно.