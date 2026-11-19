Японские игроки обнаружили цензуру в Grand Theft Auto VI. Редакция Game*Spark сравнила японскую и международную версии игры для Xbox Series X|S и нашла несколько заметных отличий.

Самое необычное изменение касается главного героя Джейсона. В японской версии он принимает душ в нижнем белье, тогда как в международной появляется полностью обнажённым.

Различия затронули и уровень жестокости. В Японии отсутствует настройка интенсивности крови и других графических эффектов, которая в международной версии имеет три уровня. При этом кровь не исчезла полностью, однако её заметно меньше.

Возможность отображения повреждений и расчленения противников сохранилась. Например, попадание из дробовика в голову по-прежнему сопровождается соответствующей анимацией, хотя выглядит менее жестоко.

Ранее игроки заметили, что японская GTA VI занимает примерно на 1 ГБ меньше места, чем международная версия. Связана ли разница с цензурой, пока неизвестно. Rockstar Games официально не объяснила региональные изменения.