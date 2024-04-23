Впервые за пять месяцев «Вояджер-1» возобновил отправку данных на Землю

Впервые за пять месяцев космический аппарат «Вояджер-1» возобновил передачу данных о состоянии своих бортовых инженерных систем. Запущенные более 46 лет назад «Вояджер-1» и «Вояджер-2» являются единственными аппаратами, достигшими межзвездного пространства.

Последний раз данные от «Вояджер-1» были получены 14 ноября 2023 года. С того времени, несмотря на перебои в передаче данных, аппарат стабильно принимал команды. В марте чип, ответственный за хранение части данных и программного кода, вышел из строя, что сделало собранные данные непригодными для дальнейшего использования.

Для решения проблемы инженеры NASA разработали план, который включал разделение кода на части и размещение их в разных областях памяти. Это также требовало корректировки кода для его функционирования в новых условиях и обновления всех ссылок на код в памяти. После того, как проблему решили, сигналу потребовалось около 22,5 часа, чтобы достичь «Вояджера-1», находящегося на расстоянии свыше 24 миллиардов километров от Земли, и столько же времени, чтобы вернуться обратно.

20 апреля команда впервые за несколько месяцев получила данные о состоянии аппарата. В ближайшие недели планируется продолжение работы по настройке и перемещению других частей программного кода, включая те, что отвечают за передачу научных данных.