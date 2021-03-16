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Новости

На устройствах Apple будет стоять российский софт

Начиная с 1 апреля 2021 года Apple будет предлагать установить российские приложения при активации iPhone и iPad, которые были приобретены в России.

В момент первичной настройки пользователю будет предложен список российских приложений из утвержденного правительством списка. Для отказа от их установки достаточно будет выбрать соответствующий пункт.

Apple подтвердила появление отечественных приложений и отметила, что соблюдает законы стран, в которых осуществляет свою деятельность.

Из предложенных приложений может оказаться браузеры, карты, мессенджеры, онлайн-кинотеатры, голосовой помощник и Госуслуги. Для Android количество обязательных приложений около 16, а для техники Apple пока остаётся под вопросом.

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Источник:
Ведомости
Теги: 
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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