На устройствах Apple будет стоять российский софт

Начиная с 1 апреля 2021 года Apple будет предлагать установить российские приложения при активации iPhone и iPad, которые были приобретены в России.

В момент первичной настройки пользователю будет предложен список российских приложений из утвержденного правительством списка. Для отказа от их установки достаточно будет выбрать соответствующий пункт.

Apple подтвердила появление отечественных приложений и отметила, что соблюдает законы стран, в которых осуществляет свою деятельность.

Из предложенных приложений может оказаться браузеры, карты, мессенджеры, онлайн-кинотеатры, голосовой помощник и Госуслуги. Для Android количество обязательных приложений около 16, а для техники Apple пока остаётся под вопросом.