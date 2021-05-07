На смартфонах Android найдена очередная уязвимость

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются обладатели смартфонов на ОС Android — это вирусы. Чуть ли не каждый месяц специалисты по уязвимостям находят новые вирусы, способные на многое. На этот раз постарались представители Check Point Research, которым удалось выявить вирус, похищающий данные со смартфона. Среди таких данных могут быть контакты, СМС и даже записи разговоров.

Всем виной ПО Qualcomm Modem Interface, которое не должно взаимодействовать со сторонними службами. Однако, хакерам как-то удалось его сначала подружить с носителем вредоноса, а потом и взломать это ПО. Самое страшное то, что Qualcomm Modem Interface используется на 40% всех смартфонов, а значит риск быть взломанным возрастает.

Создатели чипов, а им является Qualcomm, знает об этой проблеме и сейчас идет устранение этой проблемы. Производители смартфонов, которые используют чипсеты данного производителя надеются, что уязвимость будет исправлена в ближайшее время, а пользователи получат обновление уже в июне.

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