В России могут готовить «мягкую» блокировку YouTube

«Ростелеком» тестирует сервис, который предназначен для фильтрации контента на YouTube. Профильные эксперты считают, что российские власти готовят «мягкую» блокировку видеохостинга.

По данным Telegram-канала «ЗаТелеком», госкомпания предложила своим сотрудникам протестировать работу сервиса через сайт ytonline.ru, который был доступен всем российским пользователям. Однако сейчас доступ к сайту, через который можно было просматривать контент на YouTube, в том числе «оппозиционный», был ограничен. При попытке войти на сайта появляется сообщение: «Подключение отклонено».

Исполнительный директор Общества защиты интернета и автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов) считает, что это может быть тестирование «прокладки», через которую будет доступен просмотр видео на YouTube после блокировки прямого доступа к видеохостингу. При этом контент в таком случае будет отфильтрован.

По мнению эксперта, подход может быть компромиссом между полной блокировкой платформы, а чтобы внедрить такую систему, потребуется около двух месяцев и незначительные финансовые затраты. Реалистичность сценария также подтвердили два опрошенных IT-специалиста.

Интересно, что это происходит на фоне массовых блокировок VPN со стороны Роскомнадзора.