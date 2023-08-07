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Массовая блокировка VPN началась в России

В различных регионах России абоненты мобильных операторов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota и «Тинькофф Мобайл» столкнулись с проблемами доступа к VPN-сервисам. При этом у пользователей стационарного интернета аналогичные проблемы возникают редко.

SecurityLab сообщает, что, начиная с конца мая, были зафиксированы проблемы с доступом к протоколу OpenVPN, прежде всего, они затронули мобильных операторов связи. В большинстве случаев соединение либо не устанавливалось, либо прерывалось. При этом проблемы носили периодический характер.

Хотя OpenVPN часто ассоциируется с обходом блокировок, в России он активно используется в корпоративном секторе для идентификации сотрудников. Также были отмечены проблемы с другим популярным протоколом – WireGuard.

Terona VPN подтвердил возникшие сложности у своих клиентов, особенно при использовании мобильных устройств. Эксперты считают, что сбои являются следствием новых блокировок со стороны Роскомнадзора. В связи с этим, специалисты VPN-сервиса рассматривают возможность перехода на другие протоколы для обеспечения стабильного подключения. Специалисты в данный момент анализируют масштаб и последствия этой блокировки.

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Источник:
SecurityLab
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.

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