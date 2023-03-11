Mundfish собирается выпустить Atomic Heart 2

Журналист и блогер Алексей Макаренков поделился эксклюзивной информацией о продажах и будущем вселенной Atomic Heart в своем новом видео.

Студия Mundfish планирует скорый анонс в котором поделится данными о продажах проекта. Игра также получила хорошие показатели продаж через площадку VK Play, что позволило отбить затраты на покупку эксклюзивных прав и маркетинг.

Представители Mundfish также сообщили, что сиквел «Atomic Heart 2» уже планируется и вероятнее всего будет выпущен в будущем года. Пока разработчики заняты созданием обещанных четырёх DLC.

Отдельно стоит упомянуть, что геймдиректор Atomic Heart Роберт Багратуни, обратился к Илону Маску с предложением добавить в игру роботов Optimus, однако на данный момент предприниматель еще не ответил на это предложение.