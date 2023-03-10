Геймдиректор Atomic Heart обратился к Илону Маску с предложением добавить в игру роботов Optimus

Геймдиректор Atomic Heart Роберт Багратуни, обратился к Илону Маску с предложением о «совместной работе». Это был ответ на упоминание игры студии Mundfish, сделанное предпринимателем ранее.

Илон Маск, я руководитель разработки Atomic Heart. Спасибо! Давайте поработаем вместе, чтобы добавить роботов Tesla в грядущее DLC! 🙂

Багратуни заявил, что хочет добавить в грядущее DLC человекоподобных роботов Optimus, которые были представлены публике в октябре 2022 года. Но не ясно, шутил ли геймдиректор или же серьезно рассматривает возможность сотрудничества с миллиардером.

Студия Mundfish, которая разработала Atomic Heart, планирует выпустить как минимум четыре дополнения, но на данный момент детали их содержания и дата релиза неизвестны.