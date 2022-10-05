МТС выпустит в продажу умную приставку KION Smart Box Premium

МТС объявил о старте продаж своей флагманской smart-приставки KION Smart Box Premium в магазинах МТС. Новинка получила поддержку видео 4K 60 fps, а также пульт со встроенным аккумулятором и подсветкой клавиш. Приобрести устройство можно пока в четырех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

KION Smart Box Premium работает под управлением операционной системы Android TV 11, имеет четырехъядерный процессор Amlogic S905Y4, два гигабайта оперативной памяти и 8 гигабайт внутреннего хранилища.

Новинка оснащена HDMI 2.1 с поддержкой функции HDMI CEC, позволяющей управлять одним пультом сразу и приставкой, и телевизором. Устройство умеет воспроизводить фильмы в разрешении 4K 60 fps и поддерживает видео с расширенным динамическим диапазоном HDR 10, HDR 10+ и HLG. Кроме того, приставка имеет двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0 для соединения с беспроводными девайсами — наушниками, геймпадами, клавиатурами и другими устройствами.

Стоимость KION Smart box Premium составляет 9 990 рублей.

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