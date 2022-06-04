Mozilla выпустила плагин для автономного перевода в браузере Firefox

Разработчики Mozilla выпустили плагин Firefox Translations для автономного перевода в браузере Firefox.

При первом запуске плагин загрузит некоторые файлы для своей работы. В дальнейшем он будет использовать ресурсы пользовательской системы для перевода, а информация не будет отправляться в центр обработки данных.

Сам плагин является совместной разработкой Mozilla с проектом Bergamot, финансируемым Европейским союзом.

Пример работы Firefox Translations / The GEEK

Пока Firefox Translations может обрабатывать переводы только между английским и 12 другими языками. Плагин поддерживает испанский, болгарский, чешский, эстонский, немецкий, исландский, итальянский, норвежский букмол и нюнорск, персидский, португальский и русский языки.

В мае AtlasVPN посчитал, какие браузеры сейчас популярны у пользователей в мире. Firefox занял четвертое место в списке с 179 миллионами пользователей.

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