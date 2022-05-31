Safari стал вторым браузером по популярности в мире

Один из крупнейших VPN-сервисов AtlasVPN посчитал, какие браузеры сейчас популярны у пользователей в мире. Выяснилось, что браузером Safari от Apple пользуются более 1 млрд пользователей, но догнать Google Chrome с 3 млрд пользователей, пока всё равно не получается.

В AtlasVPN отмечают, что на популярность браузера Apple влияет то, что он по умолчанию установлен на каждый iPhone, iPad и Mac. Также Safari нельзя установить на Windows или другие системы. Напомним, Apple отказалась от поддержки операционной системы Microsoft в 2012 году.

По сравнению с прошлогодней статистикой Microsoft Edge обогнал Firefox и стал третьим по популярности браузером с более чем 212 миллионами пользователей. С момента выпуска Windows 11, компания Microsoft установила его в качестве браузера по умолчанию на все устройства и затруднила пользователям переход на предпочтительный вариант. Таким образом, Edge получил значительное увеличение своей пользовательской базы.

Браузер Firefox занимает четвертое место с 179 миллионами интернет-пользователей. Firefox ориентирован на более высокую конфиденциальностью пользователей, поскольку предлагает довольно много функций для их защиты. Режим приватного просмотра обеспечивает защиту от отслеживания, вредоносных программ, фишинга и блокировки всплывающих окон.

Интернет-браузер Samsung, установленный на смартфонах и планшетах компании, используется более чем 149 миллионами пользователей. В то же время более 108 миллионов пользователей используют браузер Opera для выполнения своих повседневных задач.

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