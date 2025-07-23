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Firefox 141 получил ИИ-сортировку вкладок и устранил 18 уязвимостей

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Вадим Майков вчера в 22:49

Mozilla выпустила обновление Firefox 141, в котором представила новые функции для удобной работы с вкладками и повысила безопасность браузера. Главное нововведение — интеллектуальная сортировка вкладок с помощью локального ИИ. Алгоритм работает прямо на устройстве пользователя, что позволяет сохранять конфиденциальность данных.

Также в адресную строку встроили конвертер единиц и времени. Теперь можно быстро перевести мили в километры, Фаренгейты в Цельсии или узнать время в другом часовом поясе. Достаточно ввести, например, «100 км в мили» или «10:00 CEST в EDT» — результат можно скопировать одним кликом.

Для тех, кто использует вертикальные вкладки, теперь доступна возможность сворачивать панель инструментов в боковой панели, чтобы освободить больше пространства. Помимо этого, с версии 136 Firefox блокирует автозагрузку встроенного контента с соцсетей до клика пользователя, что снижает нагрузку на систему и повышает приватность.

Firefox 141 также закрыл более 18 уязвимостей, включая две критические. Одна из них была связана с компилятором JavaScript IonMonkey, неправильно обрабатывавшим 64-битные значения. Четыре уязвимости высокого риска обнаружены внутренними командами Mozilla.

Параллельно вышли обновления и для Firefox ESR: версия 140.1.0 получила 14 исправлений, ESR 128.13.0 — девять, а ESR 115.26 (для Windows 7/8.1 и старых macOS) — четыре.

В августе Mozilla примет решение о сроках завершения поддержки ESR 115. Следующий релиз Firefox ожидается 19 августа.

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