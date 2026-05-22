Mozilla готовит крупный редизайн Firefox под кодовым названием Project Nova

Mozilla анонсировала масштабное обновление интерфейса Firefox. Редизайн проходит под кодовым названием Project Nova и уже доступен в бета-сборках браузера.

Компания объясняет изменения желанием сделать Firefox более современным, чистым и настраиваемым. Одним из заметных элементов стали новые вкладки: они получили округлую форму, мягкий градиент и размытый фон панели.

В Firefox также вернётся компактный режим. Он уменьшает размер элементов интерфейса и расстояние между ними, что особенно полезно на небольших экранах и для пользователей, которым важна плотная рабочая область.

Mozilla обновила и другие элементы браузера, чтобы они соответствовали новому стилю вкладок. Иконки перерисовали для лучшей читаемости в светлой и тёмной темах.

Новая цветовая палитра вдохновлена образом огня. В неё вошли фиолетовые, оранжевые, дымчатые и светлые оттенки.

Раздел настроек тоже переработали. Описания функций сделали понятнее, а управление приватностью вывели на более заметное место.

Mozilla также рассказала об улучшениях производительности и безопасности. За год разработчики ускорили загрузку ключевого контента сайтов на 9% за счёт блокировки трекеров и перераспределения ресурсов в пользу основных элементов страницы.

Кроме того, Firefox исправил 271 уязвимость с помощью ИИ-модели Mythos от Anthropic. В браузере появятся встроенные ИИ-функции, которые можно будет отключить одной кнопкой.

Сроки выхода обновлённого дизайна Firefox для всех пользователей Mozilla пока не раскрывает.