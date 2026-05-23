Редакция The GEEK сегодня в 02:00
Firefox перестал вылетать на процессорах Intel 13-го и 14-го поколений

Mozilla исправила ошибку Firefox, из-за которой браузер мог вылетать на компьютерах с процессорами Intel Raptor Lake. Исправление вошло в версию Firefox 151.01.

Проблема была связана с процедурой сжатия zlib-rs. Из-за некорректной обработки некоторых значений dist браузер мог обращаться за пределы допустимого индекса и завершать работу с ошибкой.

По данным Mozilla, первопричина оказалась связана с особенностями работы процессоров Intel Raptor Lake. В некоторых случаях инструкции RPL050 и RPL060 приводили к тому, что ядра считывали некорректные или устаревшие данные.

На проблему ещё в прошлом году обратил внимание старший инженер Mozilla Габриэле Свельто. Он связывал рост числа сбоев Firefox с нестабильной работой процессоров Intel, особенно в системах, работающих при высокой температуре.

После обновления микрокода Intel 0x12c число сбоев снизилось, но с версией 0x12F ошибки снова начали проявляться.

Проблемы стабильности Intel Raptor Lake массово обсуждаются с конца 2022 года. Позже Intel признала, что часть сбоев связана с деградацией чипов при длительном воздействии повышенного напряжения и температуры.

Обновления микрокода могут снизить риск новых сбоев, но не восстанавливают уже повреждённые процессоры. Для пользователей, столкнувшихся с проблемой, Intel продлила гарантию с трёх до пяти лет.

Пользователям Firefox на ПК с процессорами Intel Core 13-го и 14-го поколений рекомендуется установить последнюю версию браузера.

