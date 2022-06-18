Раскрыта стоимость раскладушки Motorola Razr 3

Известный и достоверный инсайдер OnLeaks назвал стоимость флагманской раскладушки Motorola Razr 3. Представить новинку должны уже этим летом, предположительно, в июле.

Сообщается, что в Европе смартфон обойдется пользователям в €1149. Это интересно, учитывая что предыдущая модель Razr 5G стоила дороже на €250.

По слухам, Motorola Razr 3 будет выпускаться на топовом процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 и получит 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Основной дисплей будет на 6,7-дюймов, внешний — 3 дюйма.

Раскладушку изначально представят только в черном цвете, но, возможно, позже появятся и другие цвета.

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