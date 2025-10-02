Раскрыт дизайн ультратонкого Motorola Edge 70

Motorola в скором времени представит новое поколение смартфонов серии Edge. Недавно в сети появился тизер модели Moto X70 Air для китайского рынка, а теперь стало известно, что глобальная версия устройства выйдет как Edge 70.

Издание YTechB опубликовало качественные рендеры новинки, которые демонстрируют смартфон сразу в двух цветах. Помимо оттенков Pantone Lily Pad (оливково-зеленый) и Pantone Gadget Gray (графитовый), ожидается еще как минимум один вариант — Pantone Bronze Green.

Motorola Edge 70 в цвете Pantone Gadget Gray

Motorola Edge 70 в цвете Pantone Lily Pad

В отличие от предыдущей серии Edge 60 с изогнутым экраном, новая модель получит плоский дисплей и прямые грани. Главная особенность новинки — ультратонкий корпус.

На правой стороне корпуса разместятся кнопки питания и громкости, а слева — фирменная AI-кнопка. Внизу находятся слот для SIM, разъем USB Type-C и динамик, сверху — логотип Dolby Atmos и антенна.

Что касается характеристик, известно, что основная камера на 50 Мп получит угол обзора 120 градусов, оптическую стабилизацию и увеличенный размер пикселя (2,0 мкм).