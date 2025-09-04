HUAWEI вышла в лидеры на мировом рынке складных смартфонов

Во втором квартале 2025 года HUAWEI возглавила мировой рынок складных смартфонов. Об этом сообщает исследовательская компания Counterpoint Research.

Китайский технологический гигант занял первое место по мировым продажам «раскладушек», обогнав Samsung, которая теперь находится на третьей строчке. На второй позиции — Motorola.

Главной причиной успеха HUAWEI эксперты называют выпущенный в прошлом году смартфон Mate X6. Эта модель пользуется огромной популярностью, особенно в Китае, который является крупнейшим рынком для складных смартфонов.

Читайте наш обзор на HUAWEI Mate X6 Обзор HUAWEI Mate X6: почти идеальная раскладушка

По словам старшего аналитика Counterpoint Мэнмэна Чжана, именно Mate X6, который относится к премиальному классу, обеспечил компании более трети всех продаж.

Motorola показывает отличные результаты в США благодаря своей серии Razr. Продажи этого бренда достигли «самого высокого уровня» за второй квартал 2025 года.

Samsung серьезно сдала позиции: ее доля на рынке сократилась с 21% до 9%. Однако аналитики считают, что компания сможет наверстать упущенное к концу года, так как новые смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 показывают хорошие продажи.