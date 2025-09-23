Ультратонкий смартфон Motorola бросит вызов iPhone Air и Galaxy S25 Edge | The GEEK
Ультратонкий смартфон Motorola бросит вызов iPhone Air и Galaxy S25 Edge

Новый Motorola Edge 70 засветился на постере: смартфон получит ультратонкий корпус и будет конкурировать с iPhone Air и Galaxy S25 Edge.
Валентин Снежин сегодня в 13:48

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал первый постер грядущего Motorola Edge 70. На изображении смартфон представлен с лозунгом «Impossibly Thin and Incredibly Tough» — «Невероятно тонкий и невероятно прочный».

Что известно

  • Edge 70 станет самым тонким смартфоном Motorola, толщина может составить около 7 мм или меньше (против 7,9 мм у Edge 60).
  • Корпус, по данным источника, выполнен из алюминиевого сплава, а задняя панель — из стекла, окрашенного в зелёный оттенок. Ранее компания часто использовала эко-кожу.
  • На рендерах видно тройную камеру и кнопку AI Key для вызова интеллектуальных функций.
  • Дизайн смартфона подчёркивает премиальность — хотя Edge остаётся в сегменте среднего класса, а не флагманов вроде серии Razr.

Сегмент ультратонких смартфонов пока представлен в основном дорогими моделями: Apple iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge. Motorola Edge 70 может стать более доступной альтернативой с аналогичной эстетикой.

Дата презентации и характеристики пока не раскрываются.

