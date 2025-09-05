Motorola представила Edge 60 Neo — прочный среднебюджетник в компактном корпусе | The GEEK
close
Новости

Motorola представила Edge 60 Neo — прочный среднебюджетник в компактном корпусе

Он защищен от воды и пыли по стандарту IP69 и от ударов по MIL-STD 810H.

Motorola представила среднебюджетный смартфон Edge 60 Neo. Новинка сочетает в себе прочный и компактный корпус, неплохие характеристики и функции искусственного интеллекта.

Motorola Edge 60 Neo получил 6,36-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 3000 нит. Он прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Внутри: процессор MediaTek Dimensity 7400, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 68 Вт и беспроводной 15 Вт.

Сзади расположился блок камер с тремя объективами:

  • Основная камера — 50 Мп (Sony LYT-700C);
  • Сверхширокоугольная — 13 Мп;
  • Телеобъектив — 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

На передней панели — 32-мегапиксельная селфи-камера.

Задняя панель выполнена из приятного на ощупь материал, имитирующего экокожу. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандарту IP69 и от ударов по стандарту MIL-STD 810H.

Устройство работает на операционной системе Android 15, имеет стереодинамики с технологией Dolby Atmos и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Motorola отмечает, что смартфон будет получать крупные обновления вплоть до Android 19, а также патчи безопасности еще дополнительный год.

В Европе стартовая цена за версию 8/128 ГБ памяти составит €399 (~38 100 рублей).

id·209697·20250905_1720
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Анонс Nubia Air — мертворожденный «убийца iPhone 17 Air» за 24 тыс рублей
Обзор HUAWEI Mate X6
HUAWEI вышла в лидеры на мировом рынке складных смартфонов
HUAWEI представила свой второй трифолд Mate XTs — он стал лучше и дешевле
Samsung Galaxy S25 FE уже доступен для предзаказа в России
Анонс Samsung Galaxy S25 FE — 4900 мАч, Exynos и 7 лет обновлений
Ультрабюджетный Redmi 15C появился в продаже в России
iPhone 17 Pro получит более яркий экран и рекордную автономность
Tecno представила конкурента iPhone 17 Air: ультратонкий Spark Slim и Pova Slim
Представлен Realme 15T — бюджетный «клон» iPhone с большой батареей
Предзаказ на базовый HUAWEI Pura 80 открыли в России
Motorola выпустит раскладушку и наушники с кристаллами Swarovski

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK