Motorola представила Edge 60 Neo — прочный среднебюджетник в компактном корпусе

Motorola представила среднебюджетный смартфон Edge 60 Neo. Новинка сочетает в себе прочный и компактный корпус, неплохие характеристики и функции искусственного интеллекта.

Motorola Edge 60 Neo получил 6,36-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 3000 нит. Он прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Внутри: процессор MediaTek Dimensity 7400, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 68 Вт и беспроводной 15 Вт.

Сзади расположился блок камер с тремя объективами:

Основная камера — 50 Мп (Sony LYT-700C);

Сверхширокоугольная — 13 Мп;

Телеобъектив — 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

На передней панели — 32-мегапиксельная селфи-камера.

Задняя панель выполнена из приятного на ощупь материал, имитирующего экокожу. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандарту IP69 и от ударов по стандарту MIL-STD 810H.

Устройство работает на операционной системе Android 15, имеет стереодинамики с технологией Dolby Atmos и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Motorola отмечает, что смартфон будет получать крупные обновления вплоть до Android 19, а также патчи безопасности еще дополнительный год.

В Европе стартовая цена за версию 8/128 ГБ памяти составит €399 (~38 100 рублей).