Motorola показала прототип смартфона с выдвижным дисплеем

Motorola на мероприятии MWC 2023 в Барселоне уже успела похвастаться прототипом смартфона с выдвижным экраном. Он будет продолжать линейку Motorola Rizr.

Конечно же, сейчас это только концепт и выход устройства остается под вопросом. Серия Rizr существует у бренда давно, ранее в ней уже выпускались раздвижные смартфоны. Только тогда «вау» эффект обеспечивал выдвижной дисплей, под которым находилась обычная клавиатура.

Новый прототип выглядит интересно. У него гибкий экран, который не просто складывается, а как бы скручивается. Дисплей можно выдвигать вверх и задвигать обратно. Разрешение сторон в обычном состоянии — 15:9, в раскрытом — 22:9.

В сложенном состоянии экран 5-дюймовый, в разложенном — 6,5-дюймовый.

Будет ли реализован этот проект и когда остается только гадать. Официально Motorola о планах и сроках не заявила.