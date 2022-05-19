Motorola готовит к выходу среднебюджетный Moto G42

Motorola готовит к выходу еще один смартфон. В этот раз пользователей ждет новинка под кодовым названием XT2233-2 или Moto G42. Он будет относится к бюджетной или среднебюджетной категории.

На рендерах устройство выглядит типично и немного скучно.

Также раскрыты некоторые характеристики Moto G42. Сообщается, что устройство получит AMOLED-дисплей, аналогичный моделям G41 и G52.

Поддержки 5G, по данным FCC, у новинки не будет. Возможно, процессором выступит простенькие SoC Snapdragon 680 или MediaTek Helio G88/G96.

Также сообщается о модуле NFC и Android 12 из коробки.

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