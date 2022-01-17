Motorola готовит флагман с камерой на 200 МП и топовым железом

Компания Motorola готовит новый топовый смартфон, который фигурирует под названием Frontier. Как утверждается, он получит чип Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной. Также ему приписывают 6,67-дюймовый изогнутый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц.

В числе других особенностей отметим основную камеру на 200 МП с сенсором Samsung S5KHP1. Также там будет датчик изображения на 50 МП (сверхширокоугольный на базе Samsung S5KJN1SQ03), а также 12-мегапиксельный телеобъектив IMX663.

Селфи-камера получит датчик OmniVision OV60A на 60 МП. Такой же используется в Motorola Edge X30. Помимо этого, смартфон получит проводную зарядку мощностью до 125 Вт и беспроводную — до 50 Вт. Будет ли реверсивная зарядка — неизвестно.

На данный момент не сообщается, когда и по какой цене новинка выйдет на рынок.