Раскрыты характеристики Motorola Edge 30

Инсайдер Йогеш Брабра поделился характеристиками грядущего Motorola Edge 30.

Смартфон получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.

Процессором выступит Snapdragon 778G+, оперативная память варьируется от 6 до 8 Гб, флеш-память от 128 до 256 Гб. Емкость аккумулятора составит всего 4020 мАч, будет поддержка 30-ваттной зарядки. Устройство будет работать на Android 12.

Основная камера получит три датчика — два 50-мегапиксельных (главный и свершхирокоугольный) и 2х-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальную камеру наделят 32 Мп.

Название Motorola Edge 30 предполагает, что смартфон должен быть флагманским. Но характеристики довольно средние, поэтому до современных флагманов устройству явно будет далеко.

Ранее Motorola Edge 30 уже появлялся в базе Geekbench. Там он набрал 821 балл в одноядерном и 2353 балла в многоядерном тестах.

Дата выхода смартфона пока не раскрыта.

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