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Новости

Motorola Edge 2022 появился на рендерах

Инсайдер OnLeaks поделился качественными рендерами будущего Moto Edge (2022). На изображениях, новинка в голубом и темно-синем цветах. Сильных изменений и новых решений в дизайне устройства не наблюдается.

Сообщается, что смартфон получит 6,5-дюймовый pOLED дисплей вместо прошлогодних 6,8-дюймов. Частота кадров сохранится на 144 Гц, разрешение — FullHD.

Основная камера устройства будет тройной с главным 50-мегапиксельным датчиком, 13-мегапиксельным широкоугольным и 2х-мегапиксельным датчиком глубины. У фронтальной камеры — 32 Гб.

Процессором выступит MediaTek Dimensity 92, емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Оперативная память будет варьироваться от 6 до 8 Гб, встроенная память от 128 до 256 Гб. Сканер отпечатков пальцев разместят в кнопке питания.

Представить Poco Edge 2022 могут в третьем квартале этого года. Его ценник пока остается под вопросом.

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Источник:
91mobiles

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