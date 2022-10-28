Moto X40 «засветился» в базе регулятора TENAA

В базе данных TENAA появился новый смартфон от Motorola под каталожным номером XT2301-5. Предполагается, что это может быть Moto X40 — преемник X30, который первым получил Snapdragon 8 Gen 1.

На данный момент про Moto X40 практически ничего не известно. Зато есть его рендеры из TENAA. Из них становится понятно, что производитель оставит заднюю панель матовой, но при этом значительно поменяет блок камеры — теперь она прямоугольная.

По слухам, Moto X40 может получить экран с частотой обновления 165 Гц. Основной камере приписывают три датчика — 50 + 50 + 12 Мп. Фронтальная камера может получить 60 Мп.