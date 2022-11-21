Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в AnTuTu

Топ-менеджер Motorola опубликовала результаты теста AnTuTu грядущего Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2.

Смартфону удалось обогнать MediaTek Dimensity 9200 с его 1 284 467 баллами, так как у него 1 312 901 балл. Помимо этого, появилось и живое фото некого устройства на Android 13 с оболочкой MyUI 5.0.

Дата анонса Moto X40 пока не раскрыта. Предполагается, что под таким названием он выйдет только на китайском рынке, глобальная версия появится как Motorola Edge 40 Pro. Устройству приписывают изогнутый 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+. Емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки. Основная камера будет тройная: 50 + 50 + 12 Мп, у фронтальной камеры — 60 Мп. Объем оперативной LPDDR5x памяти будет достигать до 18 ГБ, встроенной — до 512 ГБ.