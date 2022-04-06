Motorola выпустит Moto G Stylus с поддержкой 5G и стилусом

Motorola планирует выпустить новую версию смартфона со стилусом Moto G Stylus 5G. В начале года производитель уже представил Moto G Stylus, но без поддержки сетей пятого поколения.

Обновленный смартфон получит процессор Snapdragon 695 вместо MediaTek Helio G88, как у предшественника. Также увеличится частота обновления с 90 до 120 Гц. Остальное останется прежним: 6,78-дюймовый дисплей, 50-мегапиксельная основная камера и батарея емкостью 5000 мАч.

Устройство будет поставляться в черном и зеленом цветах.

Примерная стоимость Moto G Stylus 5G пока не названа. Базовый Moto G Stylus стоит от $300. Скорее всего, обновленная версия с другим процессором и 5G будет дороже.

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