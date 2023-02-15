Moto G Stylus 2023 появился на рендере

Линейка Motorola Moto G Stylus скоро пополнится новинкой под названием Moto G Stylus 2023. Сейчас рендер смартфона опубликовал инсайдер OnLeaks.

Устройству приписывают дисплей с перфорацией, двойную камеру с 50-мегапиксельным модулем, встроенный стилус и порт USB-C. Объем оперативной памяти составит 6 Гб, встроенной до 256 Гб. Производитель выпустит версию на 4G и на 5G.

Moto G Stylus 2023 будет выпущен в двух цветах: Black Beauty и Crystal Grey.