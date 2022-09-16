Motorola представила бюджетный Moto E22 за €139

Motorola выпустила два бюджетных Moto E22 и E22i для европейского рынка. Оба смартфона получили стереодинамики и поддержку Dolby Atmos, для линейки Moto E это в новинку.

Moto E22 получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступает MediaTek Helio G37, объем оперативной памяти составляет 4 Гб, флеш-память — 64 Гб. Емкость аккумулятора — 4020 мАч + поддержка 10-ваттной зарядки.

Основная камера сдвоенная: главный датчик на 16 Мп, датчик глубины на 2 Мп + светодиодная вспышка.

Также есть стандартный разъем 3,5 мм, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и порт USB-C. Базовый Moto E22 работает под управлением Android 12 с оболочкой MyUX. Его стоимость составляет €139,99.

Про Moto E22i сообщается, что это такой же E22, только под управлением Android 12 (Go Edition) и немного другими функциями съемки. Его ценник — €129,99.

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