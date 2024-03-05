Мощность Nintendo Switch 2 будет на уровне PlayStation 4 Pro

Всё больше подробностей появляется о выходе Nintendo Switch 2 (который официально даже не подтвержден). В этот раз ютубер с канала Moore’s Law is Dead рассказал, что Nintendo Switch 2 будет иметь производительность на уровне PlayStation 4 Pro.

По предварительным данным, новое поколение Switch получит 8-нм чипсет от Samsung, а количество оперативной памяти составит 12 ГБ. Более того, графическая составляющая будет на порядок выше и быстрее сегодняшнего Steam Deck.

Сейчас Steam Deck способен показывать картинку на уровне 40 кадров в 720p/low, а от Switch 2 ожидают 30 кадров в 720p/high и с трассировкой лучей. Интересно, что такой производительности приписывают автономность до 12 часов.

Ожидается, что Nintendo Switch 2 представят в марте 2025 года.

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