Мошенники придумали новую схему обмана при покупке iPhone в Telegram

В Telegram начали появляться каналы, которые предлагают приобрести технику Apple по очень низким ценам. Естественно, речь идёт о мошенниках. В таких каналах предлагают смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max за значительно меньшую цену, чем в официальных магазинах. При этом разница может составлять внушительные 19,9 тыс. рублей и 24,9 тыс. рублей соответственно. Однако, после оплаты покупатели не получают свои заказы и теряют деньги.

Сами мошенники объясняют, что смартфоны были конфискованы на таможне и выставлены на аукцион в феврале 2023 года. Некоторые показывают фейковые отзывы людей, которые якобы приобрели продукцию и остались довольны.

Фейковый отзыв / Фото: соцсети

Поддельные магазины в Telegram часто содержат грамматические ошибки, а фотографии продукции могут быть низкого качества. Более того, ассортимент товаров у них ограничен, а подписчики получают рассылку о новых завозах и распродажах по несколько раз в день. Все эти факторы должны быть предупреждением для потенциальных покупателей, которых всегда просят сделать предоплату.