Мобильный процессор Snapdragon 865 Plus обнаружился в AnTuTu
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Новости

Мобильный процессор Snapdragon 865 Plus обнаружился в AnTuTu

Китайский профильный ресурс Gizchina опубликовал сведения об обновлённой мобильной платформе Snapdragon 865 Plus, которая появилась в базе данных бенчмарка AnTuTu. Пока что этот чипсет не представлен официально, однако его данные уже известны.

По сути, он является разогнанной версией обычного Snapdragon 865. В тестировании на общую производительность новинка набрала 667 253 балла. Для сравнения, базовая модификация в составе OPPO Find X2 Pro набирала 604 123 очка. Правда, это лишь синтетические тесты, потому о реальной производительности судить пока рано.

  • Результаты по каждому аспекту выглядят следующем образом:
  • Производительность центрального процессора — 184 973 балла
  • Производительность графической подсистемы — 283 302 балла
  • Производительность оперативной памяти — 112 050 баллов
  • Производительность интерфейса — 86 928 баллов
  • Snapdragon 865 Plus Antutu
Результаты в AnTuTu

Новинка будет располагать восемью ядрами в трёх кластерах. В составе будет одно мощное ядро с частотой до 3,1 ГГц, три с частотой 2,4 ГГц, а также четыре на 1,8 ГГц.

Как ожидается, готовое решение выйдет на рынок к концу года. Первым смартфоном с «заряженным» Snapdragon 865 Plus станет, как ожидается, топовый игровой девайс Lenovo Legion. Вероятно, его также поставят в другие игровые смартфоны того же класса.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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