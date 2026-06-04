Российские операторы предлагают «белый список» зарубежных сервисов без VPN

Российские мобильные операторы обсуждают с властями механизм, который позволит открывать часть зарубежных сервисов без VPN. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщил глава «Билайна» Сергей Анохин.

По его словам, идея «белых списков» для отдельных интернет-ресурсов получила продолжение и поддержку. Речь идёт о сайтах и сервисах, которые не находятся под официальной блокировкой, но по разным причинам остаются недоступными или нестабильно работают у российских пользователей.

Среди возможных категорий называются нейросети, стриминговые платформы и другие глобальные цифровые сервисы. В качестве примера СМИ упоминают Netflix, который ушёл из России и перестал обслуживать российских пользователей ещё в 2022 году, но не относится к ресурсам, заблокированным российскими регуляторами.

Представитель T2 сообщил, что инициатива носит межотраслевой характер и обсуждается всеми крупными операторами совместно с регуляторами.

По сути, речь идёт о регулируемом списке зарубежных ресурсов, доступ к которым можно будет обеспечивать напрямую, без VPN. Такой подход может снизить нагрузку на обходные сервисы и упростить доступ к отдельным инструментам, которые пользователи сейчас открывают через сторонние соединения.

Пока механизм находится на стадии обсуждения. Конкретный список сервисов, условия доступа и сроки запуска не раскрываются. Также неизвестно, будет ли такая схема распространяться только на мобильный интернет или затронет магистральных провайдеров.