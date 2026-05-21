СМИ: плату за зарубежный трафик свыше 15 ГБ перенесли на осень | The GEEK
Новости

СМИ: плату за зарубежный трафик свыше 15 ГБ перенесли на осень

По данным РБК, операторам нужно больше времени на подготовку технической системы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:15
СМИ: плату за зарубежный трафик свыше 15 ГБ перенесли на осень

Правительство России решило перенести срок введения дополнительной платы за международный мобильный трафик свыше 15 ГБ в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника на телеком-рынке.

По словам двух собеседников издания, запуск механизма могут перенести ближе к осени. Ещё один источник утверждает, что меры отложат на период после выборов в Госдуму, которые пройдут 18–20 сентября.

Изначально плату планировали ввести раньше. Forbes писал, что механизм рассчитывали запустить до 1 мая, а позже обсуждалась дата 1 июня.

В апреле «Ведомости» сообщали, что операторы связи попросили Минцифры об отсрочке, поскольку не успевали подготовить свои системы. По словам источников РБК, для полноценного запуска механизма может потребоваться три–четыре месяца.

Представители операторов «большой четвёрки» отказались от комментариев. РБК также направил запрос в Минцифры, но на момент публикации ответ не был получен.

Минцифры ранее подтверждало, что прорабатывает механизм дополнительной платы за международный трафик.

Обсудить

Главное по теме

Новости В Москве 9 мая ограничат мобильный интернет, SMS и доступ к «белым спискам»

Ограничения затронут в том числе сайты из «белого списка» и отправку SMS, но домашний интернет и Wi-Fi должны…
Новости В Москве и Санкт-Петербурге ограничат мобильный интернет с 5 по 9 мая Новости Роскомнадзор планирует достичь 92% эффективности блокировки VPN к 2030 году

Похожие материалы

Minecraft Заблокируют ли Minecraft в России, рассказал Роскомндазор

Ведомство прокомментировало публикации о возможной блокировке игры на территории страны.

 Россия Кибердружины и медиапатрули вошли в новый план защиты молодёжи

Правительство утвердило план профилактики негативных явлений среди детей и молодёжи на четыре года.

 Закон Путин подписал закон об использовании ИИ в предвыборной агитации

В России утвердили правила использования ИИ в предвыборной агитации. Голос и внешний вид человека теперь можно использовать с…

 Блокировки В США впервые ограничивают обход возрастной проверки с помощью VPN

VPN не запрещают напрямую, но сайты будут отвечать за доступ пользователей, физически находящихся в штате.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Xiaomi представила фитнес-браслет Band 10 Pro Dewu добилась отмены регистрации товарного знака Poizon в России Xiaomi представила 17 Max с батареей 8000 мАч Вышли Xiaomi Clip — первые наушники-клипсы компании Юбилейный iPhone может получить экран, изогнутый с четырёх сторон Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  3. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  4. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  5. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  6. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры
Смотреть все обзоры