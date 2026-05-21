СМИ: плату за зарубежный трафик свыше 15 ГБ перенесли на осень

Правительство России решило перенести срок введения дополнительной платы за международный мобильный трафик свыше 15 ГБ в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника на телеком-рынке.

По словам двух собеседников издания, запуск механизма могут перенести ближе к осени. Ещё один источник утверждает, что меры отложат на период после выборов в Госдуму, которые пройдут 18–20 сентября.

Изначально плату планировали ввести раньше. Forbes писал, что механизм рассчитывали запустить до 1 мая, а позже обсуждалась дата 1 июня.

В апреле «Ведомости» сообщали, что операторы связи попросили Минцифры об отсрочке, поскольку не успевали подготовить свои системы. По словам источников РБК, для полноценного запуска механизма может потребоваться три–четыре месяца.

Представители операторов «большой четвёрки» отказались от комментариев. РБК также направил запрос в Минцифры, но на момент публикации ответ не был получен.

Минцифры ранее подтверждало, что прорабатывает механизм дополнительной платы за международный трафик.