«Билайн» открыл доступ к Netflix, ChatGPT и Brawl Stars без VPN

«Билайн» открыл прямой доступ к популярным зарубежным сервисам, которые не работают в России, но при этом официально не запрещены. Об этом РБК сообщил гендиректор компании Сергей Анохин. Опция заработала 9 июня в рамках подписки bee.

Речь идёт о сервисах, которые Роскомнадзор не блокировал, но которые сами ушли с российского рынка: Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряд других. Доступ к ним открывается без VPN и сторонних приложений, автоматически и без доплат.

По словам Анохина, многие востребованные у россиян сервисы не запрещены, но решили не работать в стране, а пользоваться ими через VPN или посредников «неудобно и не очень справедливо».

Ранее он отмечал, что идея «белых VPN» получила поддержку регуляторов. Похожие механизмы обсуждают и другие операторы — в частности, Т2.