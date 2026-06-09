«Билайн» открыл доступ к Netflix, ChatGPT и Brawl Stars без VPN
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«Билайн» открыл доступ к Netflix, ChatGPT и Brawl Stars без VPN

Доступ к ним открывается без необходимости подключать VPN или сторонние приложения.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:43
«Билайн» открыл доступ к Netflix, ChatGPT и Brawl Stars без VPN

«Билайн» открыл прямой доступ к популярным зарубежным сервисам, которые не работают в России, но при этом официально не запрещены. Об этом РБК сообщил гендиректор компании Сергей Анохин. Опция заработала 9 июня в рамках подписки bee.

Речь идёт о сервисах, которые Роскомнадзор не блокировал, но которые сами ушли с российского рынка: Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряд других. Доступ к ним открывается без VPN и сторонних приложений, автоматически и без доплат.

По словам Анохина, многие востребованные у россиян сервисы не запрещены, но решили не работать в стране, а пользоваться ими через VPN или посредников «неудобно и не очень справедливо».

Ранее он отмечал, что идея «белых VPN» получила поддержку регуляторов. Похожие механизмы обсуждают и другие операторы — в частности, Т2.

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