MIUI 14 получит Тамагочи на домашнем экране

11 декабря компания Xiaomi представит флагманскую серию Xiaomi 13, компактный мини-ПК и мобильную операционную систему MIUI 14. Так за день до официального релиза стало известно, какие особенности в интерфейсе получит новая ОС.

Если судить по опубликованным тизерам, то иконки системы станут более яркими, а пользователь сможет выбирать какую пиктограмму ему поставить.

Также на домашнем экране появится аналог «Тамагочи». Можно будет ухаживать за виртуальным питомцем или цветком. Пользы от этого никакой, только развлекательная функция. Кроме того неизвестно, как это будет влиять на батарею смартфона.