Xiaomi выпустит игровой компьютер и офисный мини-ПК

В скором времени Xiaomi представит не только флагманскую серию смартфонов Xiaomi 13, но и два новых для себя устройства — игровой ПК и мини-ПК для рабочих задач.

Игровой ПК будет выполнен в цельном алюминиевом корпусе с блоком питания от 100 Вт и оснащён поддержкой двухслотовой видеокарты. Каких-либо других подробностей пока нет.

Зато куда больше известно о мини-ПК. Как утверждают инсайдеры, новинка получит процессор AMD Ryzen 7 6800H с TDP 45 Вт и частотой до 4.7 ГГц, а также встроенную графику Radeon 680M. На выбор будет доступна версия без ОЗУ и SSD за $430, а также с 16+512 ГБ памяти за $570.

Презентация Xiaomi ожидалась 1 декабря, но её перенесли на неопределённый срок.