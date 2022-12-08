Xiaomi 13 Pro показали на подробных официальных тизерах

Совсем скоро состоится анонс серии Xiaomi 13. Смартфоны покажут уже 11 декабря, а сейчас стало появляться все больше официальных тизеров и утечек.

Одним из акцентов новинок является тройная камера с массивным 1-дюймовый датчиком в Xiaomi 13 Pro. Это тот же модуль Sony IMX 989, который впервые появился в Xiaomi 12S Ultra, но производитель обещает, что он был отшлифован и усовершенствован для грядущего 13 Pro.

Также флагман наделили 75-мм телеобъективом с встроенной системой плавающей фокусировки, такая технология применяется в зеркальных камерах.

По собранной на сегодня информации, Xiaomi 13 Pro получит 6,7-дюймовый экран с панелью E6 Samsung OLED LTPO и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8 Gen 2, оперативная память — LPDDR5x, встроенная — UFS 4.0. Емкость аккумулятора составит 4820 мАч + поддержка проводной 120/100-ваттной зарядки и 50-ваттной беспроводной.

Флагман выпустят в нескольких версиях, с панелью под кожу, белый с закаленным стеклом и светло-зеленый керамический. Тизеры последнего можно посмотреть здесь.

Анонс Xiaomi 13 Pro запланирован на воскресенье, 11 декабря, в 7 вечера по пекинскому времени. На глобальный рынок смартфон выйдет позже в 2023 году.