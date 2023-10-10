MiOS от Xiaomi может стать эксклюзивом для Китая

Недавние слухи о выходе новой ОС от Xiaomi вызвал небольшой сумбур в сообществе фанатов. Согласно утверждениям инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi намерена пропустить выпуск MIUI 15 в пользу новой операционной системы под названием MiOS. Однако, блог Xiaomiui, специализирующийся на новостях о Xiaomi, опроверг эти слухи, назвав их необоснованными.

Согласно информации, представленной Xiaomiui, компания все еще находится в процессе активного тестирования MIUI 15 и официальный релиз новой оболочки ожидается вместе с серией Xiaomi 14. Кроме того, на данный момент нет никакой официальной информации о существовании операционной системы MiOS.

В качестве доказательств, Xiaomiui предоставил фрагменты кода, который показывает, что MIUI 15 находится в стадии активного тестирования на различных смартфонах Xiaomi. В настоящее время MIUI 15 проходит тестирование на нескольких моделях смартфонов, включая Xiaomi 13, Xiaomi 13 Ультра, Redmi K60 Pro и Mix Fold 3.

Тем не менее, никто не исключает, что Xiaomi в будущем может перейти с MIUI на MiOS. Однако оболочка MiOS будет эксклюзивом только для китайского рынка.