Минюст США подал антимонопольный иск против Apple

Минюст США подал иск против Apple, обвинив компанию в незаконной монополии на рынке смартфонов. Дело подается в Окружной суд США по Нью-Джерси. При этом иск поддержали сразу 16 генпрокуроров штатов.

По мнению ведомства, Apple ограничивала возможности для сторонних разработчиков, искусственно завышала цены на продукты за счет того, что пользователи становятся «зависимыми» от «яблочных» устройств, а также усложняла переход с iPhone на устройства Android. В частности, купертиновцев обвиняют в:

Блокировке приложений для стриминга игр, потенциально сокращающих спрос на дорогостоящее оборудование;

Ухудшении качества взаимодействия между пользователями iPhone и Android через сообщения;

Ограничении совместимости iPhone с умными часами других производителей и создании препятствий для пользователей Apple Watch, желающих перейти на другие платформы;

Запрете для разработчиков создавать приложения с функцией аналогичной Tap-to-Pay.

«Apple использует свою монопольную власть, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малого бизнеса и торговцев, среди прочих» Министерство юстиции США

Заместитель генерального прокурора Минюста США Лиза Монако заявила, что Apple продолжает «душить конкуренцию». По её словам, компания перешла от «революций» к остановке развития рынка смартфонов.

В ответ на обвинения представитель Apple Фред Сайнс заявил, что компания решительно отвергает все пункты обвинения и считает иск необоснованным как с фактической, так и с правовой точки зрения. Он подчеркнул, что успех иска угрожает основам работы Apple и может серьезно ограничить ее способность создавать инновационные технологии. Компания намерена активно защищаться.

Иск против Apple является частью антимонопольного расследования, начатого Минюстом в 2019 году. Apple стала второй крупной технологической компанией в США, против которой был подан антимонопольный иск. Похожий был подан против Google в прошлом году.