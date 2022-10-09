Представлен мини-холодильник Microsoft Xbox за $79

Microsoft выпустила мини-холодильник Mini-Me Xbox Series X, в который помещается 8 банок объемом по 0,3 л.

Это уже его вторая версия, первая была больше и подходила для 12 банок по 0,3 л. По словам компании, новинку выпустили по просьбе фанатов. Так как те, просили сделать более доступную модель.

К тому же, производитель обещает, что устройство улучшили в плане дизайна и снизили уровень шума.

Стоимость Mini-Me Xbox Series X составляет $79, пока что мини-холодильник продается в сети магазинов Walmart. Позже устройство выйдет «по всему миру».

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!