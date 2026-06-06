Минцифры обсуждает с Apple возвращение мессенджера «Макс» в App Store
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Минцифры обсуждает с Apple возвращение мессенджера «Макс» в App Store

«Макс» вернётся в App Store? Шадаев заявил о переговорах с Apple.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:43
Минцифры обсуждает с Apple возвращение мессенджера «Макс» в App Store

Минцифры ведёт переговоры с Apple о возвращении российского мессенджера «Макс» в App Store. Об этом на полях Петербургского экономического форума сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

«Ведём переговоры», — сказал министр (цитата по ТАСС).

«Макс» пропал из App Store 3 июня — приложение стало недоступно для скачивания и на iPhone, и на iPad. В самом мессенджере уточнили, что уже установленная версия продолжит работать в обычном режиме.

При этом, как пишет ряд Telegram-каналов, часть пользователей iPhone уже сейчас не может получить доступ к «Максу» — включая сообщения и звонки в приложении.

Ранее Apple назвала причину удаления мессенджера MAX из App Store.

Обновлено в 11:48: в пресс-службе мессенджера заявили, что Max на iPhone «продолжает стабильно работать», а распространяемое изображение — фейк.

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