Уведомления от MAX перестанут приходить на iPhone

Как сообщили в компании, на iPhone перестанут приходить пуш-уведомления о новых сообщениях и входящих звонках. Из-за этого пользователям рекомендуют «время от времени» самостоятельно открывать приложение и проверять новые сообщения.

Сам мессенджер, уже установленный на iPhone, продолжает работать. Однако отсутствие push-уведомлений делает его менее удобным для повседневного общения: пользователь может не узнать о новом сообщении или звонке, пока не зайдёт в приложение вручную.

Мессенджер MAX исчез из App Store накануне. В компании ранее заявили, что приложение было удалено со стороны Apple, а команда работает над решением проблемы.

Причина удаления из магазина приложений пока не раскрывается. В MAX называют ситуацию «временными неудобствами».

Версия приложения для Android остаётся доступной в Google Play.