В Чите начали тестировать электронную очередь на АЗС через MAX
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В Чите начали тестировать электронную очередь на АЗС через MAX

Власти региона запускают электронную очередь на АЗС.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:46
В Чите начали тестировать электронную очередь на АЗС через MAX

В Забайкальском крае начали тестировать электронную очередь на автозаправочных станциях. Первой систему опробуют на одной из АЗС в Чите, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.

Для получения QR-кода водителю потребуется зарегистрироваться в боте в MAX, подать заявку на следующий день, выбрать станцию, временной слот и вид топлива. После успешной заправки новый код можно будет запросить только через шесть дней.

Власти объясняют выбор MAX отсутствием дополнительной регистрации и возможностью привязать разрешение к конкретной учётной записи. По их задумке, такой подход должен помешать перепродаже QR-кодов и обеспечить более равномерное распределение топлива.

При этом доступ к электронной очереди фактически зависит от установки одного конкретного приложения. Особые сложности могут возникнуть у владельцев iPhone: MAX удалили из App Store 3 июня 2026 года, и скачать его на новое устройство сейчас нельзя. Уже установленные версии продолжают работать, однако пользователи также столкнулись с ограничениями уведомлений.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов уточнил, что заправки с обычной живой очередью продолжат работать. Электронная система станет дополнительным вариантом, а не полной заменой привычного порядка.

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