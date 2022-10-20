Microsoft создаёт конкурента App Store и Google Play с проектами Activision Blizzard

В сети появились данные, что Microsoft работает над собственным магазином мобильных приложений Xbox, который станет конкурентом App Store и Google Play. Об этом говорится в документах, которые были поданы антимонопольному регулятору Великобритании (CMA). Сами документы касаются сделки по приобретению Microsoft компании Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Эту сделку ещё не закрыли.

Сделка улучшит возможности Microsoft по созданию игрового магазина следующего поколения, который работает на различных устройствах, включая мобильные, в результате добавления контента Activision Blizzard. Опираясь на существующие сообщества геймеров Activision Blizzard, Xbox будет стремиться масштабировать Магазин Xbox для мобильных устройств, привлекая геймеров на новую платформу Xbox Mobile. Однако отток потребителей от Google Play Store и App Store на мобильных устройствах потребует значительного изменения в поведении потребителей. Microsoft надеется, что, предлагая известный и популярный контент, геймеры будут более склонны попробовать что-то новое. Microsoft

Если сделка состоится, это позволит софтверному гиганту конкурировать с App Store и Google Play. На первом этапе обещаны игры Call of Duty Mobile, Diablo Immortal (обе от Activision Blizzard) и Candy Crush Saga (от студии King). Но, очевидно, будут и другие.

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