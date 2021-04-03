Microsoft выпустит холодильник в стиле Xbox Series X

Директор по маркетингу Xbox Аарон Гринберг пообещал выпустить мини-холодильники в стиле Xbox Series X. Он отмечает, что это не какая-то поздняя первоапрельская шутка для привлечения внимания.

Дело началось 1 апреля в Твиттере, где соцсеть запустила «битву брендов», а победителя выбирали с помощью голосования среди пользователей. В финале оказались Xbox и Skittles – последний бренд в случае победы пообещал вернуть драже со вкусом лайма, а Microsoft в ответ на это обещание выпустить фирменные холодильники в дизайне Xbox Series X.

Изображение с YouTube-канала техноблогерши iJustine.

По итогам голосования Xbox победил. Чуть позже Гринберг сообщил, что Xbox сдержит своё слово, а первый холодильник, заполненный доверху всевозможными играми, отправится в офис бренда Skittles.

Кроме того, любой желающий может выиграть такой холодильник, просто сделав ретвит записи в Twitter до 4 ноября.

Стоит отметить, что пока неизвестно, сколько холодильников выйдет, а также стоимость и появление в России. Но мы бы однозначно такой купили!