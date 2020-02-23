Microsoft представит собственный антивирус для Android и iOS

Microsoft хочет выпустить собственный антивирус Defender на iOS и Android. Компания готовит приложение для мобильных ОС, которое представит на конференции RSA на следующей неделе. Разработка будет нацелена на защиту от вирусов и работу с командной строкой.

Приложение, скорее всего, будет сильно отличаться от ПК-версий. Главной же его целью станет предотвращение фишинга, чтобы сотрудники компании не могли случайно раскрыть информацию своей учётной записи.

Как антивирус будет работать на Android-смартфонах можно легко представить, а вот с iOS — другое дело. Операционка от Apple не позволяет сканировать приложениям вредоносные файлы. Поэтому с iOS-версией, наверное, все будет непросто.